На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, прозвучало не менее 384 взрывов в 15 населенных пунктах области. Он добавил, что поступило 149 сообщений о повреждении зданий, в том числе объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее в Киеве раздалось несколько взрывов. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.