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08:33, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Назначенный Киевом глава Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, прозвучало не менее 384 взрывов в 15 населенных пунктах области. Он добавил, что поступило 149 сообщений о повреждении зданий, в том числе объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Ранее в Киеве раздалось несколько взрывов. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.

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