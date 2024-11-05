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08:19, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look Global Look Press

В Киеве утром во вторник, 5 ноября, раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил телеканал «Киев-24» в своем Telegram-канале.

Где именно прогремели взрывы и сколько их было, СМИ не уточнили. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы в Киеве прозвучали на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в городе около 7 часов утра по московскому времени. Сирены также работают в Киевской и Черниговской областях.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») работают на Оболони. Находитесь в укрытиях!», — написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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