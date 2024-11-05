В украинском городе Канев прогремели взрывы

ТСН: в украинском городе Канев Черкасской области прогремели взрывы

В городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черкасской, Киевской, Полтавской и Сумской областях страны.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Черкассы, в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Харькове и в районе Полтавы.

4 ноября в Киеве прогремел взрыв. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице была объявлена воздушная тревога.