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06:02, 5 ноября 2024Бывший СССР

В украинском городе Канев прогремели взрывы

ТСН: в украинском городе Канев Черкасской области прогремели взрывы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черкасской, Киевской, Полтавской и Сумской областях страны.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Черкассы, в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Харькове и в районе Полтавы.

4 ноября в Киеве прогремел взрыв. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

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