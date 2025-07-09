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10:57, 9 июля 2025Бывший СССР

Стали известны последствия удара по аэродрому ВСУ в Житомирской области

«Изнанка»: ВС России нанесли удары по аэродрому ВСУ в Житомирской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Житомирской области. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Горит как минимум на аэродроме, как в районе стоянок авиатехники, так и на территории зданий аэродрома», — указано в сообщении.

Отмечается, что удары были зафиксированы по складам на территории аэродрома. Также сообщалось о вторичной детонации после прилетов.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по тренировочным украинским полигонам в трех областях. По его словам, на эти полигоны в мае-июне завозили технику стран Запада и мобилизованных.

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