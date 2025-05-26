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02:58, 26 мая 2025Мир

Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после массированной атаки на Киев. Как на удары отреагировали в мире и на Украине?

Спецпосланник Трампа Келлог призвал к прекращению огня после атаки на Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня после серии взрывов в Киеве.

Прекратите огонь немедленно!

Кит Келлогспецпосланник президента США

Политик назвал «неизбирательные» ночные атаки на женщин и детей на Украине нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, «которые должны защищать невинных». Он также опубликовал в соцсетях кадры взрывов в Киеве, заявив, что подобные удары «позорны».

Женевские протоколы 1977 года направлены на защиту гражданского населения во время военных конфликтов.

В ночь с 23 на 24 мая по Украине был нанесен комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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19 мая 2025

Зеленский упрекнул США за реакцию на масштабный удар России

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за молчание после масштабного удара России по украинской территории.

Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет [президента России Владимира] Путина

Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, украинский президент призвал Соединенные Штаты не молчать, а ввести новые антироссийские санкции. Именно такая реакция Вашингтона, по его словам, может «точно помочь» установлению мира.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что страны мира должны усилить давление на Россию, чтобы добиться длительного прекращения огня.

В Европе отреагировали на масштабный удар по Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала мировое сообщество усилить давление на Россию.

По словам главы европейской дипломатии, Россия намерена «уничтожить Украину». Об этом свидетельствуют масштабные удары, которые нанесли Вооруженные силы РФ по украинской территории в ночь на 24 мая.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в эфире телеканала ARD назвал масштабную атаку России на Киев «оскорблением в адрес Трампа». Он напомнил, что американский лидер прилагал значительные усилия, чтобы привлечь Москву за стол переговоров, но последовала реакция в виде массовых обстрелов.

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25 апреля 2025

Украине стало труднее сбивать баллистические ракеты «Искандер М»

Россия улучшила свои баллистические ракеты «Искандер М», поэтому системам Patriot стало труднее их сбивать, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя массированный обстрел Киева в ночь на субботу.

По его словам, во-первых, каждая ракета при заходе на цель может отстреливать радиолокационные ловушки. Во-вторых, ракеты могут лететь по квазибаллистической траектории — не по прямой, а совершая маневры.

Украинская разведка предрекла новые российские атаки с использованием тысячи дронов, пишет журнал The Economist. В материале говорится, что у Киева есть документы, из которых следует, что Москва планирует увеличить производство беспилотников до 500 штук в день, что позволит использовать при ночных атаках сразу тысячу дронов.

Если переговоры о прекращении огня не увенчаются успехом, то украинским подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) придется «нормировать» свои ракеты-перехватчики.

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