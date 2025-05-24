Украине стало труднее сбивать российские баллистические ракеты

РБК Украина: Украине стало сложнее сбивать «Искандеры» системами Patriot

Россия усовершенствовала баллистические ракеты, в связи с чем Украине стало труднее их сбивать. Об этом сообщает «РБК Украина».

Как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, речь идет о ракетах «Искандер-М», которые были модернизированы, что осложнило эффективную работу систем Patriot.

Он уточнил, что украинские партнеры будут работать над усовершенствованием систем для лучших результатов.

Ранее в мае ракетным комплексом «Искандер» в Днепропетровской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot. Также были сбиты радиолокационная станция и кабина боевого управления.