Российский «Искандер» уничтожил ракетную установку Patriot

Российский Искандер уничтожил ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Ракетным комплексом «Искандер» в Днепропетровской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по позиции ЗРК «Патриот» в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области», — сказано в сообщении ведомства.

Ракетным ударом уничтожены радиолокационная станция, кабина боевого управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о нежелании США поставлять Украине Patriot. По словам чиновника, Соединенные Штаты не могут предоставить Киеву новые ЗРК, так как сами столкнулись с их нехваткой.