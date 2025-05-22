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11:23, 22 мая 2025Бывший СССР

Российский «Искандер» уничтожил ракетную установку Patriot

Российский Искандер уничтожил ЗРК Patriot в Днепропетровской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ракетным комплексом «Искандер» в Днепропетровской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по позиции ЗРК «Патриот» в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области», — сказано в сообщении ведомства.

Ракетным ударом уничтожены радиолокационная станция, кабина боевого управления и две пусковые установки ЗРК Patriot.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о нежелании США поставлять Украине Patriot. По словам чиновника, Соединенные Штаты не могут предоставить Киеву новые ЗРК, так как сами столкнулись с их нехваткой.

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