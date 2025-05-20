Рубио заявил о нежелании союзников США поставлять Украине Patriot

Рубио: Никто из союзников США не горит желанием передавать Украине Patriot

Никто из союзников США не горит желанием передавать Украине зенитны ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления перед комитетом Сената по международным отношениям, трансляция которого доступна на YouTube-канале Госдепа США.

По его словам, США не могут передать Киеву эти комплексы, поскольку испытывают нехватку даже для собственных нужд, однако работают с союзниками, у которых они есть.

«Как вы понимаете, ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся у них систем Patriot, но мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — отметил дипломат.

Ранее Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. По его словам, один из кардиналов Ватикана, с которым он встречался, сказал, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам.