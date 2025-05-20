Рубио заявил о нежелании союзников США поставлять Украине Patriot

Никто из союзников США не горит желанием передавать Украине зенитны ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления перед комитетом Сената по международным отношениям, трансляция которого доступна на YouTube-канале Госдепа США.
По его словам, США не могут передать Киеву эти комплексы, поскольку испытывают нехватку даже для собственных нужд, однако работают с союзниками, у которых они есть.
«Как вы понимаете, ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся у них систем Patriot, но мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — отметил дипломат.
Ранее Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. По его словам, один из кардиналов Ватикана, с которым он встречался, сказал, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам.