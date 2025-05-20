Госсекретарь США заявил о желании Европы продолжения конфликта

Госсекретарь США Рубио заявил, что в Европе хотят войны вместо мира

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

На ужине попечительского совета центра Кеннеди с президентом США Дональдом Трампом во главе Рубио заявил, что в Европе высказывают желание о продолжении конфликта.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала российско-украинских переговоров согласуют обе стороны.