Трамп заявил о немедленном начале мирных переговоров России и Украины

Трамп: Россия и Украина начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и окончании конфликта. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны», — говорится в публикации.

Американский лидер отметил, что условия для немедленного начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами. Это связано с тем, что они знают детали переговоров, о которых «никто другой не будет знать», подчеркнул он.

Трамп добавил, что проинформировал о начале переговоров президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

19 мая состоялись телефонные переговоры лидеров России и США, они длились около двух часов. Дональд Трамп заявил, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо.