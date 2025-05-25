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10:51, 25 мая 2025Бывший СССР

Зеленский упрекнул США за реакцию на масштабный удар России

Зеленский: США молчат после масштабного удара России по Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за молчание после масштабного удара России по украинской территории минувшей ночью. Об этом он написал в официальном Telegram-канале вместе с фотографиями последствий атаки.

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет [президента России Владимира] Путина», — указал он.

Кроме того, украинский президент призвал Соединенные Штаты не молчать, а ввести новые антироссийские санкции. Именно такая реакция Вашингтона, по его словам, может «точно помочь» установлению мира.

Ранее на масштабный удар Вооруженных сил РФ по Украине отреагировал министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Он также призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

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