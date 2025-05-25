Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после серии взрывов в Киеве

Спецпосланник Келлог призвал к прекращению огня после серии взрывов в Киеве

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня после серии взрывов в Киеве. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Прекратите огонь немедленно», — сказал спецпосланник главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В ночь с 23 на 24 мая по Украине был нанесен комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что под удар попал завод «Антонов», производящий беспилотные летательные аппараты.

Незадолго до удара военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на атаки беспилотников ВСУ по территории России.