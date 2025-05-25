Глава дипломатии ЕС призвала к сильнейшему международному давлению на Россию

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала усилить давление на Россию

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала усилить давление на Россию. Об этом она написала в социальной сети X.

«Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну», — отметила она.

По словам главы европейской дипломатии, Россия якобы намерена «уничтожить Украину». Об этом свидетельствуют масштабные удары, которые нанесли Вооруженные силы РФ по украинской территории минувшей ночью.

Ранее на российские удары по Украине отреагировал глава украинского МИД Андрей Сибига. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США в молчании после произошедшего.