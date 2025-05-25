Спецпосланник Трампа назвал ночные атаки на Украину нарушением Женевских протоколов

Келлог назвал ночные атаки на Украину нарушением Женевских протоколов

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети X назвал «неизбирательные» ночные атаки на женщин и детей на Украине нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, «которые должны защищать невинных».

«Эти атаки позорны. Немедленно прекратите огонь», — написал политик, опубликовав кадры взрывов в Киеве.

В ночь с 23 на 24 мая по Украине был нанесен комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

