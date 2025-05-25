Украинская разведка предрекла новые российские атаки с использованием тысячи дронов

Economist: В Киеве предрекли новые атаки РФ с использованием тысячи дронов

РФ скоро может начать запускать по Украине по тысяче дронов за ночь, сообщает The Economist со ссылкой на украинскую разведку.

В материале говорится, что у Киева есть документы, из которых следует, что Москва планирует увеличить производство беспилотников до 500 штук в день, что позволит использовать при ночных атаках сразу тысячу дронов. Если переговоры о прекращении огня не увенчаются успехом, то украинскиv подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) придется «нормировать» свои ракеты-перехватчики.

The Economist также приводит слова неназванного украинского чиновника, который утверждает, что ПВО удается сбивать 95 процентов российских дронов. «Но те 5 процентов, которые проскальзывают, наносят серьезный ущерб», — говорится в материале.

В ночь с 23 на 24 мая по Украине нанесли комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины. В частности, что под удар попал завод «Антонов», производящий беспилотные летательные аппараты.