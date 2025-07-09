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12:07, 9 июля 2025Россия

Россия нанесла удар по Украине ракетами «Кинжал»

Минобороны: ВС России ударили по целям на Украине ракетами «Кинжал»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия нанесла удар по Украине ракетами «Кинжал». Об этом сообщает Минобороны.

Удар был осуществлен в ночь на 9 июля. Помимо «Кинжалов», по выявленным целям отработали ударные беспилотники большой дальности, отметили в министерстве.

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В Минобороны признали удар успешным, там отчитались о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов.

Ранее 9 июля Минобороны России раскрыло подробности отражения ночной атаки украинских войск. По его данным, в небе над российскими регионами было сбито 86 беспилотников, 23 их них — над Курской областью.

ЖЗЛ
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