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07:16, 9 июля 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

Минобороны: За ночь система ПВО сбила над регионами России 86 беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 9 июля система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над девятью российскими регионами 86 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об отражении атаки раскрыло Минобороны России, в Telegram.

По данным ведомства, все сбитые дроны относятся к самолетному типу. 23 из них дежурные военные перехватили в Курской области, 16 — в Брянской, 15 — в Тульской, по 12 — в Белгородской и Орловской, 2 — в Смоленской, по 1 — в Воронежской и Рязанской. Кроме того, четыре беспилотника, в том числе два, летевших на Москву, поражены в Московском регионе.

Информация о местах падения обломков дронов и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по пляжу в Курске. Жертвами атаки стали три мирных жителя. Еще семеро пострадали — у них диагностировали осколочные ранения, ожоги и другие травмы.

До этого взрослый и 14-летний мальчик получили травмы при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. По словам губернатор Вячеслава Гладкова, ребенка с резаной раной стопы доставили в детскую областную клиническую больницу.

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