Взрослый и ребенок пострадали при обстреле российского города

Губернатор Гладков заявил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

Два человека — взрослый и ребенок — пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них 14-летний ребенок. Мальчика с резаной раной стопы доставляют в детскую областную клиническую больницу», — написал чиновник.

Еще одной пострадавшей оказалась женщина. Она самостоятельно обратилась на подстанцию скорой помощи, где ей поставили предварительный диагноз «баротравма». На данный момент ее доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате ударов повреждения получили многоквартирный и частный дома, а также коммерческий объект и линия электропередачи, добавил Гладков.

Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотники украинских войск подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Возгорание охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.