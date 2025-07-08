Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 8 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об ударах гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

RusVesna: Гиперзвуковые «Кинжалы» атакуют аэродром ВСУ в Староконстантинове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» атакуют аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В Староконстантинове Хмельницкой области, где расположена авиабаза ВСУ, прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Чугуеве Харьковской области. На кадрах, которые были опубликованы в сети, продемонстрировано нанесение ракетного удара ОТРК «Искандер» по ПВД 154-й отдельной механизированной бригады.

Также в Министерстве обороны сообщили, что ВС России нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пляж в Курске

    Сестра Ким Кардашьян рассказала о встрече с загадочным НЛО

    Определен главный фактор роста заболеваемости раком желудка

    Захарова призвала рассказать Западу об убийстве детей их оружием

    Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Петербурге

    Ребенок пострадал при ударе ВСУ по пляжу в Курске

    В Киеве застрелили подполковника ВСУ

    «Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

    «Нужно лгать еще больше». Википедия много лет публиковала вымышленную историю России. Как обман удалось раскрыть?

    Еще в одном российском регионе запретили публиковать информацию о БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости