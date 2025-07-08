Военкоры сообщили об ударах гиперзвуковыми «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

RusVesna: Гиперзвуковые «Кинжалы» атакуют аэродром ВСУ в Староконстантинове

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» атакуют аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В Староконстантинове Хмельницкой области, где расположена авиабаза ВСУ, прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Чугуеве Харьковской области. На кадрах, которые были опубликованы в сети, продемонстрировано нанесение ракетного удара ОТРК «Искандер» по ПВД 154-й отдельной механизированной бригады.

Также в Министерстве обороны сообщили, что ВС России нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине.