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14:20, 7 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Чугуеве

Появились кадры удара по пункту дислокации ВСУ в Чугуеве с помощью «Искандера»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве Харьковской области. Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах объективного контроля нанесение ракетного удара ОТРК "Искандер" по ПВД 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области», — указано в сообщении.

Предварительно отмечается, что были уничтожены или выведены из строя три единицы автотранспорта, пункт управления беспилотниками и около 40 человек личного состава.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили областные территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. ВСУ признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.

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