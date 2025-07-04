В Минобороны раскрыли подробности удара гиперзвуковыми ракетами по объектам на Украине

Россия ударила гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по объектам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине. Подробности атаки раскрыли в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.

Атакам подверглись промышленные предприятия, на которых собирали беспилотники, FPV-дроны и другие роботизированные мобильные комплексы, различная аппаратура военного назначения в Киеве, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.

«Массированный удар был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима (...) Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в официальном сообщении министерства.

Ранее военкоры заявили об атаке на Киев гиперзвуковыми и крылатыми ракетами. Сообщалось, что были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», поражены производственные цеха, а также, предположительно, территория авиабазы Васильков.