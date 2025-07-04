В Минобороны раскрыли подробности удара гиперзвуковыми ракетами по объектам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине. Подробности атаки раскрыли в Минобороны.
Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.
Атакам подверглись промышленные предприятия, на которых собирали беспилотники, FPV-дроны и другие роботизированные мобильные комплексы, различная аппаратура военного назначения в Киеве, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.
«Массированный удар был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима (...) Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в официальном сообщении министерства.
Ранее военкоры заявили об атаке на Киев гиперзвуковыми и крылатыми ракетами. Сообщалось, что были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», поражены производственные цеха, а также, предположительно, территория авиабазы Васильков.