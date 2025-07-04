Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 4 июля 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности удара гиперзвуковыми ракетами по объектам на Украине

Россия ударила гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по объектам на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по военным объектам на Украине. Подробности атаки раскрыли в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
Сегодня
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

Атакам подверглись промышленные предприятия, на которых собирали беспилотники, FPV-дроны и другие роботизированные мобильные комплексы, различная аппаратура военного назначения в Киеве, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.

«Массированный удар был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима (...) Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в официальном сообщении министерства.

Ранее военкоры заявили об атаке на Киев гиперзвуковыми и крылатыми ракетами. Сообщалось, что были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», поражены производственные цеха, а также, предположительно, территория авиабазы Васильков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

    Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-го класса

    OG Buda признали виновным в пропаганде наркотиков

    Путин заявил Трампу о продолжении СВО

    В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

    В Кремле ответили на слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж

    В Германии задумались о закупке американских Patriot для Украины

    На Украине подтвердили гибель военного при ударе по военкомату в Полтаве

    В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости