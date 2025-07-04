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04:24, 4 июля 2025Бывший СССР

Несколько российских ракет атаковали объекты в Киеве после массированного удара дронов

Военкоры сообщили об атаке на Киев гиперзвуковыми и крылатыми ракетами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Несколько российских ракет атаковали объекты в Киеве после массированного удара дронов, об этом сообщили военкоры Telegram-канала «Осведомитель».

По украинской столице и окрестностям были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», поражены производственные цеха, а также, предположительно, территория авиабазы Васильков, уточняется в публикации.

Также атака велась по территории аэропорта Жуляны, где позиционируется батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot. Кроме того, было запущено четыре ракеты Р-500, также в район аэропорта Жуляны, отметил канал.

Информацию о пусках ракет подтверждают украинские мониторинговые паблики. В Киеве возникли пожары в разных районах города.

До этого сообщалось об атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Мэр Киева Виталий Кличко вновь сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Он отметил, что взрывы произошли в Оболонском и Днепровском районах столицы.

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