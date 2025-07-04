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01:07, 4 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об ударах гиперзвуковыми «Кинжалами» по Киеву

RusVesna: По Киеву нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

По Киеву нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Гиперзвуковые "Кинжалы" ударили по Киеву! Также столицу Украины атакуют ударные "Герани"», — отмечается в публикации.

Информацию о пуске ракет также подтвердили украинские мониторинговые паблики. В местных каналах распространяются кадры пожаров в нескольких районах Киева, над городом поднимается дым.

Мэр Киева Виталий Кличко вновь сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Он отметил, что взрывы произошли в Оболонском и Днепровском районах столицы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Киевляне приготовились ночевать в метро из-за сообщений почти о сотне дронов над территорией страны.

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