Киевляне приготовились ночевать в метро из-за сообщений почти о сотне дронов над Украиной

«Страна»: В небе над Украиной зафиксировано 98 дронов, звучит воздушная тревога

Киевляне приготовились ночевать в метро из-за сообщений почти о сотне дронов над Украиной, передает «Страна.ua».

«В Киеве продолжается вторая за вечер воздушная тревога, во время которой метро частично не работает», — говорится в публикации.

В небе над Украиной мониторинговые паблики зафиксировали 98 беспилотников, уточнило издание. Как отметил военблогер Борис Рожин, за ночь может быть запущено до 300 дронов, а также, вероятно, ракеты.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена практически по всей стране, за исключением западных регионов: Львовской, Черкасской, Тернопольской, Черновецкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Волынской областей, а также Одесской области.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе произошло несколько взрывов, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

