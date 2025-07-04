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21:39, 3 июля 2025Бывший СССР

Беспилотники атаковали Киев

Мэр Кличко: Киев подвергся атаке беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Киев оказался под ударом российских беспилотников. Об этом сообщает мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО [противовоздушной обороны] работают на левом берегу моста», — написал политик. Он подчеркнул, что на город летят новые беспилотники, и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Об атаке дронов и взрывах в городе также сообщает издание «Страна», не приводя подробностей о пораженных целях на территории Киева.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в столице.

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