В Киеве прогремели взрывы

В столицы Украины прозвучали взрывы

Стало известно о взрывах в Киеве. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

В 20:14 (по мск.) в Telegram-канале украинского издания «Общественное» появилась информация о работе средств противовоздушной обороны. Позднее стало известно о взрывах в столице Украины. «В Киеве слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Подробности и цели ударов не сообщаются.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры города. Ущерб был нанесён в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».