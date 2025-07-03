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20:29, 3 июля 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В столицы Украины прозвучали взрывы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Стало известно о взрывах в Киеве. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

В 20:14 (по мск.) в Telegram-канале украинского издания «Общественное» появилась информация о работе средств противовоздушной обороны. Позднее стало известно о взрывах в столице Украины. «В Киеве слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Подробности и цели ударов не сообщаются.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры города. Ущерб был нанесён в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

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