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14:46, 3 июля 2025Бывший СССР

В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер: В результате удара повреждена портовая инфраструктура
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

В Одессе в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает издание «Общественное».

«По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической кассетной ракетой», — заявил чиновник.

Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

Ранее в Одессе прогремел взрыв. Звуки детонации прозвучали в городе в 12:50 по московскому времени. Информации о последствиях взрыва тогда не сообщалось.

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