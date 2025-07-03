В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер: В результате удара повреждена портовая инфраструктура

В Одессе в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает издание «Общественное».

«По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической кассетной ракетой», — заявил чиновник.

Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

Ранее в Одессе прогремел взрыв. Звуки детонации прозвучали в городе в 12:50 по московскому времени. Информации о последствиях взрыва тогда не сообщалось.