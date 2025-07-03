В Одессе произошел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram.

Взрыв произошел в Одессе около 12:50. В какой части города он раздался, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Одессе прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Одесской области с 12:48 до 13:15.

Ранее сообщалось об ударе беспилотников по зданию военкомата в Полтаве. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили ранение четырех военных.