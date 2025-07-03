В ВСУ заявили о ранении военных при ударе по зданию военкомата в Полтаве

ВСУ подтвердили ранение четырех военных при ударе по зданию военкомата в Полтаве

На Украине заявили о ранении четырех военных в результате удара беспилотников по зданию военкомата в Полтаве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») подтвердили, что среди раненых в результате удара дронов по ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в Полтаве есть четверо военных — двое ТЦК и двое ВСУ», — говорится в публикации.

По зданию военкомата в Полтаве 3 июля были нанесены удары. Сообщалось, что в результате атаки беспилотников погибли военные, их количество не уточнялось.

Позже появились кадры удара по военкомату в Полтаве. На них видно, как три дрона влетают в здание, после чего происходят взрывы.