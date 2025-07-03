Стало известно о трех ударах по зданию военкомата в Полтаве

В Полтаве были нанесены удары по зданию военкомата, есть погибшие военные

В Полтаве были нанесены удары по зданию военкомата. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах виден удар дрона и последующий взрыв. На видео также виден дым от другого попадания дрона.

Сухопутные войска Украины в своем Telegram уточняют, что есть погибшие «в частности, из числа гражданских лиц». Издание Страна объясняет, что официальное сообщение ведомства говорит о том, что среди погибших есть и военные.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к украинцам по поводу военкомов. Он призвал граждан прятаться от них.