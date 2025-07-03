Появились кадры удара по зданию военкомата в Полтаве

Опубликовано видео удара тремя «Геранями» по зданию ТЦК в Полтаве

Российские войска ударили беспилотниками по зданию военкомата в Полтаве. Видео атаки с применением трех дронов-камикадзе «Герань» по зданию территориального центра комплектации публикует в Telegram проект «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На кадрах видно, как три дрона-камикадзе влетают в здание военкомата, после чего происходят взрывы.

При этом на видео не зафиксировано работы систем противовоздушной обороны и звуков стрельбы.

Ранее удар по военкомату подтвердила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате атаки погибли военнослужащие.