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11:05, 3 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры удара по зданию военкомата в Полтаве

Опубликовано видео удара тремя «Геранями» по зданию ТЦК в Полтаве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска ударили беспилотниками по зданию военкомата в Полтаве. Видео атаки с применением трех дронов-камикадзе «Герань» по зданию территориального центра комплектации публикует в Telegram проект «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На кадрах видно, как три дрона-камикадзе влетают в здание военкомата, после чего происходят взрывы.

При этом на видео не зафиксировано работы систем противовоздушной обороны и звуков стрельбы.

Ранее удар по военкомату подтвердила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате атаки погибли военнослужащие.

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