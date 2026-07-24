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11:31, 24 июля 2026Культура

Названы риски получения российского гражданства для Орнеллы Мути

Адвокат Ярмуш: Орнеллу Мути могут лишить российского гражданства в случае нарушения закона
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Адвокат по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш назвала особенности правового статуса итальянской актрисы Орнеллы Мути в случае получения ей российского гражданства. Слова юриста передает aif.ru.

«Если иностранный гражданин, получивший российское гражданство, совершит преступление или подпадет под перечень оснований, он может этого гражданства быть лишен», — рассказала Ярмуш.

По словам юриста, граждане России по праву рождения в стране не могут быть лишены гражданства в отличие от получающих его по другим основаниям иностранцев. «Конечно, мы понимаем, что она ничего не совершит», — при этом предположила применительно к Мути Ярмуш.

О желании звезды фильма «Укрощение строптивого» Орнеллы Мути получить российское гражданство благодаря русским корням рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли.

Ранее артистка Вика Цыганова призвала Мути высказаться на тему специальной военной операции на Украине.

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