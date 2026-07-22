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18:12, 22 июля 2026 (обновлено: 18:18, 22 июля 2026)Культура

Решившую стать россиянкой Орнеллу Мути призвали высказаться об СВО

Певица Вика Цыганова призвала решившую стать россиянкой Орнеллу Мути высказаться об СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Певица Вика Цыганова высказалась об итальянской актрисе Орнелле Мути, которая решила стать россиянкой. Ее слова передает «Газета.Ru».

По мнению Цыгановой, Мути должна высказаться по поводу специальной военной операции (СВО), а также по поводу культурных вопросов России.

«Она должна высказаться о ситуации, в которой сейчас страна, чтобы мы понимали какую-то заинтересованность и искренность в ее поступке. Может, она захочет преподавать в ГИТИСе или ВГИКе, воспитывать артистов», — заявила она.

Вика отметила, что против выдачи документов тем, кто убегает от налогов и прячется в нашей стране.

«Мути ничего плохого для России не делала. Если у нее хорошая репутация, она не русофобка, готова поддерживать нашу культуру и ценности, за которые мы боремся, почему нет?» — сообщила певица.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь подали документы на гражданство России. По словам певицы, они с матерью также намерены купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

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