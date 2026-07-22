Решившую стать россиянкой Орнеллу Мути призвали высказаться об СВО

Певица Вика Цыганова призвала решившую стать россиянкой Орнеллу Мути высказаться об СВО

Певица Вика Цыганова высказалась об итальянской актрисе Орнелле Мути, которая решила стать россиянкой. Ее слова передает «Газета.Ru».

По мнению Цыгановой, Мути должна высказаться по поводу специальной военной операции (СВО), а также по поводу культурных вопросов России.

«Она должна высказаться о ситуации, в которой сейчас страна, чтобы мы понимали какую-то заинтересованность и искренность в ее поступке. Может, она захочет преподавать в ГИТИСе или ВГИКе, воспитывать артистов», — заявила она.

Вика отметила, что против выдачи документов тем, кто убегает от налогов и прячется в нашей стране.

«Мути ничего плохого для России не делала. Если у нее хорошая репутация, она не русофобка, готова поддерживать нашу культуру и ценности, за которые мы боремся, почему нет?» — сообщила певица.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь подали документы на гражданство России. По словам певицы, они с матерью также намерены купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.