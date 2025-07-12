Киселев прокомментировал обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik

Киселев назвал обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik пустыми

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес агентства Sputnik «пустыми как барабан». Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам собеседника издания, его азербайджанские коллеги не могут привести ни одного примера, подтверждающего, что Sputnik Азербайджан занимался подрывной деятельностью в стране.

В четверг, 10 июля, Союз журналистов России направил письмо международным организациям, призвав их содействовать освобождению сотрудников «Sputnik Азербайджан», которых незаконно задержали в Баку в конце июня. В ответ Совет прессы Азербайджана заявил, что Москва якобы использовала агентство как инструмент внешнеполитического влияния.

Ранее Киселев на фоне ареста сотрудников «Sputnik Азербайджан» заявил о невозможности работы агентства в стране. Он добавил, что действия азербайджанских правоохранителей не имеют никаких оснований.