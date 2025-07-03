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15:40, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

Киселев заявил, что в Азербайджане отсутствуют условия для работы Sputnik
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на фоне ареста сотрудников «Sputnik Азербайджан» заявил, что в стране отсутствуют условия для работы издания. Его слова приводит РИА Новости.

«С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности "Sputnik Азербайджан" в этой стране отсутствуют», — заявил Киселев.

Он добавил, что действия азербайджанских правоохранителей не имеют никаких оснований. Обвинения сотрудникам агентства Киселев назвал надуманными. Гендиректор медиагруппы подчеркнул, что «Россия сегодня» будет всеми доступными способами обеспечивать правовую защиту журналистов «Sputnik Азербайджан».

Ранее Россия сегодня потребовала немедленно освободить задержанных в Азербайджане журналистов. В медиагруппе отметили, что с сотрудниками «Sputnik Азербайджан» невозможно связаться.

30 июня в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли здание офиса под контроль и вызвали на рабочие места всех сотрудников. Позднее стало известно, что в том числе были задержаны глава агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактора Евгений Белоусов.

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