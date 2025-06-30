Раскрыты личности задержанных в Азербайджане российских журналистов

Полиция задержала главу «Sputnik Азербайджан» Картавых и шеф-редактора Белоусова

Полиция Азербайджана задержала главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Личности российских журналистов раскрыло «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Сообщается, что Картавых и Белоусова обвиняют в сотрудничестве с ФСБ. «Sputnik Ближнее зарубежье» назвало обвинения абсурдными.

Уточняется, что сотрудников российского посольства не пустили к задержанным журналистам.

Ранее стало известно, что всех сотрудников «Sputnik Азербайджан», не находящихся в редакции, полиция вызвала в офис. Уточнялось, что правоохранители проводили следственные действия.

30 июня в офис Sputnik в Баку пришла полиция. Правоохранители перекрыли вход в здание редакции и въезд на парковку. Причина произошедшего не сообщалась.