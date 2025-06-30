Полиция перекрыла вход в офис российского агентства в Азербайджане

Полиция перекрыла вход в офис и въезд на парковку агентства Sputnik Азербайджан

Полиция перекрыла вход в офис российского агентства Sputnik Азербайджан в Баку. Кадры публикует РБК.

На видео, опубликованном изданием, можно заметить сотрудников правоохранительных органов, стоящих у входа в здание редакции, а также рядом с въездом на парковку.

Ранее агентство APA сообщило, что полиция Азербайджана задержала двух сотрудников Sputnik. МВД страны утверждает, что журналисты издания оказались сотрудниками ФСБ под прикрытием.

До этого стало известно, что полиция вызывала всех сотрудников Sputnik в офис. Речь шла о тех, кого не было на рабочем в месте, когда правоохранители заняли здание редакции.

30 июня в офис Sputnik, находящийся в Баку, пришла полиция. Уточнялось, что правоохранители заняли здание агентства. Причины случившегося не назывались.