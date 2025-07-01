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15:55, 1 июля 2025Интернет и СМИ

В России потребовали немедленно освободить задержанных в Баку журналистов

«Россия сегодня» потребовала отпустить семерых журналистов «Sputnik Азербайджан»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Медиагруппа «Россия сегодня», которой принадлежит агентство Sputnik, потребовала отпустить семерых журналистов «Sputnik Азербайджан», задержанных в Баку. Обращение медиакомпании передает РИА Новости.

«МИА "Россия сегодня" требует беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что с задержанными невозможно связаться. Кроме того, к российским журналистам не пускают сотрудников консульства и родственников.

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Ранее «Россия сегодня» выступила с заявлением о задержании сотрудников «Sputnik Азербайджан». Компания выразила обеспокоенность из-за произошедшего и призвала освободить журналистов.

30 июня стало известно, что в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание офиса и вызвали всех сотрудников на рабочие места. Позднее стало известно, что полиция задержала главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

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