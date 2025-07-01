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13:48, 1 июля 2025Интернет и СМИ

«Россия сегодня» выступила с заявлением о задержании российских журналистов в Баку

«Россия сегодня» призвала власти Азербайджана освободить сотрудников Sputnik
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Медиагруппа «Россия сегодня», которой принадлежит информационное агентство Sputnik, выступила с заявлением о задержании сотрудников «Sputnik Азербайджан» в Баку. Текст обращения приводит РИА Новости.

В медиакомпании заявили, что глубоко обеспокоены из-за произошедшего. В заявлении уточняется, что у главы Sputnik Игоря Картавых провели обыск. При этом обвинений сотрудникам агентства не предъявили, уточнили в медиагруппе. Также, отмечается в сообщении, к журналистам не пускают сотрудников российского консульства.

«Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег», — говорится в обращении «России сегодня». В сообщении назвали действия азербайджанских властей необоснованными.

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30 июня 2025

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание сотрудников «Sputnik Азербайджан». Он заявил, что Кремль следит за происходящим в Баку и считает действия азербайджанских правоохранителей чрезвычайно эмоциональной реакцией.

30 июня в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли под контроль здание редакции, а также вызвали всех сотрудников агентства на рабочие места. Позднее стало известно, что полиция задержала главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в сотрудничестве с ФСБ.

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