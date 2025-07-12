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18:28, 12 июля 2025Мир

В Иране опровергли сообщения о призыве Путина по ядерной сделке

Tasnim: Путин не призывал Иран к ядерной сделке с США с нулевым обогащением
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не призывал Иран принять ядерную сделку с США на условиях нулевого обогащения урана, как утверждают западные СМИ. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает иранское агентство Tasnim.

«Тегеран не получал такого послания от Путина каким-либо образом», — сказал собеседник, добавив, что «на последней ирано-российской встрече такой вопрос не поднимался».

Ранее издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщило, что президент России призывает Иран принять ядерную сделку с США на условиях нулевого обогащения урана.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов продолжить переговоры по своей ядерной программе только в том случае, если США продемонстрируют искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса.

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