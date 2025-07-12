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15:08, 12 июля 2025Мир

На Западе рассказали о призыве Путина к Ирану

Axios: Путин призывает Иран принять ядерную сделку с США с нулевым обогащением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призывает Иран принять ядерную сделку с США на условиях «нулевого обогащения» урана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных о данном вопросе, Москва призвала Тегеран согласиться на "нулевое обогащение"», — сказано в сообщении.

Западное издание отмечает, что Путин лично высказал эту позицию в ходе состоявшихся на прошлой неделе телефонных переговоров с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Как утверждается, российская сторона также поделилась мнением президента по иранской проблеме в ходе переговоров с руководством Израиля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов продолжить переговоры по своей ядерной программе только в том случае, если США продемонстрируют искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании возникшего кризиса.

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