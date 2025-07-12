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17:59, 12 июля 2025Россия

Раскрыты подробности ЧП с затонувшим на Волге катером

МЧС: Пять человек спасены и один погиб в результате ЧП с катером на Волге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал МЧС Самарской области

Пять человек спасены, 34-летнюю женщину спасти не удалось в результате ЧП с затонувшим на Волге прогулочным катером. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего на судне находились шесть человек.

Ранее стало известно, что прогулочный катер с людьми перевернулся и пошел ко дну во время урагана в Самарской области. Людям на помощь пришли отдыхающие на берегу.

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