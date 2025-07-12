Беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в

Гладков: Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде, ранена местная жительница

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в многоэтажку в Белгороде. В результате атаки дрона пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что женщина получила осколочное ранение спины. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу №2. Там ей окажут всю необходимую помощь.

По словам Гладкова, попадание беспилотника в многоквартирный дом привело к повреждению окон и фасада здания. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по спортивному комплексу «Белгород Арена» во время занятий.