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17:40, 12 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в

Гладков: Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде, ранена местная жительница
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в многоэтажку в Белгороде. В результате атаки дрона пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что женщина получила осколочное ранение спины. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу №2. Там ей окажут всю необходимую помощь.

По словам Гладкова, попадание беспилотника в многоквартирный дом привело к повреждению окон и фасада здания. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по спортивному комплексу «Белгород Арена» во время занятий.

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