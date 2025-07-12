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18:04, 12 июля 2025Силовые структуры

Появились подробности нападения на школьниц в Подмосковье

В Домодедово 16-летний школьник с молотком напал на двух девочек
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Baza

В подмосковном Домодедово 16-летний подросток напал на двух девочек. Подробности случившегося раскрывает издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Пеленг». Школьницы 13 и 16 лет катались на велосипеде в ближайшем лесу, когда на них напал незнакомец с молотком. Одной из девочек удалось скрыться, другую нашли без сознания в лесу. Обеих госпитализировали, они находятся в отделении реанимации. Нападавшего удалось оперативно задержать, он признался в содеянном. На юношу возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Республике Ингушетия предстанет перед судом 40-летний житель села Плиево, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери. По данным следствия, он разозлился на школьницу, схватил строительный уровень и нанес девушке сильный удар в левую голень.

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