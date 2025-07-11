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13:40, 11 июля 2025Силовые структуры

Россиянин разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу

В Ингушетии пойдет под суд местный житель, избивший дочь строительным уровнем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Республике Ингушетия предстанет перед судом 40-летний житель села Плиево, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 марта отец школьницы разозлился на нее, схватил строительный уровень и нанес подростку сильный удар в левую голень. Девушка получила косой перелом и вынуждена была обратиться к медикам.

Уголовное дело в отношении несдержанного россиянина направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Чечне мужчина избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения, которое мешало ему смотреть телевизор.

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