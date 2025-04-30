В Чечне мужчина избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения

Чеченец избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения

В Чечне мужчина в селе Алхан-Юрт избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Родитель возмутился, поскольку девочка своим музыкальным упражнением в соседней комнате мешала ему смотреть телевизор. На замечание школьница не отреагировала, поэтому отец решил применить силу.

Девочка получила телесные повреждения в виде ссадин на лице и спине, разъяснили следователи.

В ходе проводимой после случившегося проверки чеченца вызвали к инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД по Урус-Мартановскому району. Во время беседы с инспектором мужчина разозлился и повредил ему компьютер.

В отношении родителя возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.

Ранее сообщалось, что житель петербургского Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга.