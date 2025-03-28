Россиянин избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга

Житель Петербурга избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга

Житель петербургского Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга. Кроме того, россиянин набросился с кулаками на дочь. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, на помощь российскому подростку пришел сосед. Мужчина получил от школьника сообщение, в котором тот рассказал о нападении отца. Житель Красного Села вызвал сотрудников полиции. Прибывший наряд нашел в квартире избитого восьмиклассника, его младшую сестру и отца детей. Все трое были доставлены в отдел, после чего несовершеннолетних отвезли в детскую больницу №1.

В отношении отца составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске мужчина избил сына сожительницы ремнем из-за вейпа. Российские следователи начали проводить проверку.