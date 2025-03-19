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15:46, 19 марта 2025Россия

Россиянка сняла на видео жестокое избиение своего сына сожителем

В Нижневартовске мужчина избил сына сожительницы ремнем из-за вейпа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчина жестоко избил сына своей сожительницы ремнем из-за вейпа. Сама россиянка в это время снимала происходящее на видео, которое опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видно, как сидящий на стуле мужчина в приказном тоне в сопровождении мата приказывает мальчику, которому на вид не больше 9-10 лет, курить вейп, угрожая избиением, если тот откажется. Когда ребенок отходит в сторону, сожитель его матери встает и начинает наносить школьнику сильные удары ремнем по всему телу.

Как выяснило издание, мужчина работает в местном доме культуры и ведет там театральный кружок «Обыкновенное чудо».

Распространившейся по сети видеозаписью заинтересовался Следственный комитет ХМАО. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании малолетнего. Сейчас ситуацией занимаются следователи, которые дадут оценку действиям матери мальчика и ее сожителя.

Ранее в Калининграде местный житель избил 16-летнего сына штангой от шторы для душа, так как подросток отказывался выключать компьютер и ложиться спать. В результате мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга. Пострадавшему потребовалась помощь нейрохирургов.

ЖЗЛ
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