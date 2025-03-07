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18:15, 7 марта 2025Россия

Россиянин избил сына штангой от душевой шторы до сотрясения мозга из-за компьютера

Житель Калининграда избил не ложившегося спать сына штангой от шторы для душа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Калининграде местный житель избил 16-летнего сына штангой от шторы для душа. Об этом пишет Amber Mash в Telegram.

По информации издания, причиной конфликта стало нежелание подростка выключать компьютер и ложиться спать. После того как мальчик не послушался первого замечания отца, мужчина взял телескопическую штангу и ударил ею сына по голове. В результате пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга. Сейчас с ним работают нейрохирурги.

Ранее в Омской области мужчина привязал 10-летнего сына к стулу и избил палкой. Как сообщил Следственный комитет, побоями мужчина наказывал мальчика за малейшую провинность.

Кроме того, в Екатеринбурге многодетная мать проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему скорую. Как стало известно, 26-летняя женщина ударила ребенка по голове, в результате чего он упал и ударился об угол табурета.

ЖЗЛ
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