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10:46, 24 февраля 2025Россия

Многодетная россиянка проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача

В Екатеринбурге мать почти неделю не вызывала врача избитому ею годовалому сыну
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге многодетная местная жительница почти неделю не вызывала врача избитому ею годовалому сыну. Об этом пишет E1.ru

По информации издания, 26-летняя женщина ударила ребенка по голове, в результате чего он упал и ударился об угол табурета. Однако врач осмотрел мальчика только спустя пять дней. Медики диагностировали у него перелом черепа.

Как выяснили авторы материала, женщина заявила, что ударила сына за капризы, а также на фоне плохих отношений с мужем. Известно, что россиянка работает швеей, имеет троих детей и беременна четвертым. Кроме того, она была судима за хранение наркотиков.

Ранее стало известно о смерти двухмесячного мальчика в семье жителей Ленобласти, злоупотребляющих алкоголем. Как утверждают мать ребенка и ее сожитель, они нашли сына без признаков жизни в кроватке.

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