Многодетная россиянка проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача

В Екатеринбурге мать почти неделю не вызывала врача избитому ею годовалому сыну

В Екатеринбурге многодетная местная жительница почти неделю не вызывала врача избитому ею годовалому сыну. Об этом пишет E1.ru

По информации издания, 26-летняя женщина ударила ребенка по голове, в результате чего он упал и ударился об угол табурета. Однако врач осмотрел мальчика только спустя пять дней. Медики диагностировали у него перелом черепа.

Как выяснили авторы материала, женщина заявила, что ударила сына за капризы, а также на фоне плохих отношений с мужем. Известно, что россиянка работает швеей, имеет троих детей и беременна четвертым. Кроме того, она была судима за хранение наркотиков.

Ранее стало известно о смерти двухмесячного мальчика в семье жителей Ленобласти, злоупотребляющих алкоголем. Как утверждают мать ребенка и ее сожитель, они нашли сына без признаков жизни в кроватке.